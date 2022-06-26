الداخلية: غرفة عمليات مجهزة بالمدينة المنورة لتلبية احتياجات حجاج القرعة

شكلت وزارة الداخلية غرفة عمليات مجهزة كليًا ومدعمةً بالتقنيات الحديثة لمتابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن، لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، وذلك في إطار اهتمامها ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ.

وضمت الغرفة عدد كافي من الضباط والأفراد الذين يعملون على مدار الـ24 ساعة، والذين حرصوا على تسهيل وتيسير كافة إجراءات السفر والوصول للحجاج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة، واستقبال شكاوى الحجاج والتعامل الفورى معها.

كما تحتوي الغرفة على قسم للأدلة الجنائية، للتعرف على بصمات أي حاج مجهول الهوية، من خلال الربط بين القسم وإدارة الأدلة الجنائية بالقاهرة، وكذا قسم المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للحجاج بالتنسيق مع البعثة الطبية، فضلًا عن قسم الحاسب الآلي الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية إليكترونيًا.