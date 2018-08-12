الداخلية: عفو رئاسي وإفراج شرطي عن 678 سجينا

حسين رجبأعلنت وزارة الداخلية الأحد أنه تقرر الإفراج عن 678 سجينا بعفو رئاسي وإفراج شرطي، وفق بيان. وأوضحت الوزارة أنه هذه الخطوة تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (334/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالعيد السادس والستي

حسين رجب

أعلنت وزارة الداخلية الأحد أنه تقرر الإفراج عن 678 سجينا بعفو رئاسي وإفراج شرطي، وفق بيان.

وأوضحت الوزارة أنه هذه الخطوة تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (334/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالعيد السادس والستين لثورة يوليو..

وأشارت إلى أن قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة

وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على ( 206 ) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (472) نزيلاً إفراجاً شرطياً بإجمالى عدد (678) مفرج عنهم

وأوضحت أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع .