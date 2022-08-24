الداخلية: ضبط 79 قطعة أثرية قبل بيعها في الجيزة (صور)

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 79 قطعة أثرية، بحوزة شخص في محافظة الجيزة قبل بيعها، وذلك ضمن مواصلة جهود التصدي الحاسم لجرائم الإتجار بالقطع الأثرية.

كانت معلومات لقطاع شرطة السياحة والآثار تفيد أن شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة- في حيازته بعض القطع التي يشتبه في أثريتها بمسكنه بقصد الإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، أمكن استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على 79 قطعة يشتبه في أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية رجحوا أنها ترجع للعصر الفرعوني، وبعض العملات للعصر الروماني.

واتخذت الإجراءات القانونية، يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في الحفاظ على التراث الثقافي والأثري للبلاد، والعمل على مكافحة جرائم الإتجار في القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها.