الداخلية: ضبط 6244 شخصًا لاختراقهم الحظر أمس

القبض على 23647 شخصًا لاختراقهم الحظر، الأسبوع الماضي.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على 6244 شخصًا علي مستوى الجمهورية، لاختراقهم قرار حظر التحرك للمواطنين، الصادر من مجلس الوزراء، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن جهود الأجهزة الأمنية أسفرت عن ضبط 1331 سيارة مخالفة.

وضبطت 186 دراجة نارية، 206 مركبة “توك توك” مخالفين لقرار الحظر.

وأكدت على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية – لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا”.

يذكر أن أجهزة الأمن ضبطت 5627 شخصًا مخالفًا لقرار حظر المواطنين، أول أمس، و1922 سيارة، 146 دراجة نارية، 196 مركبة “توك توك”.

كانت الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، أن جهود أجهزتها أسفرت عن ضبط 23647 شخصًا لاختراقهم الحظر، الأسبوع الماضي.

وضبطت 6835 سيارة، 383 دراجة نارية، 661 مركبة “توك توك”، مخالفين الأسبوع الماضي.