لايف

الداخلية: ضبط 6225 شخصًا جدد لاختراقهم حظر التحرك بالمحافظات

ضبط 1355 سيارة مخالفة.
أماني عوض 8:35 م, الخميس, 14 مايو 20 8:35 م, الخميس, 14 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 6225 شخصًا لاختراقهم قرار حظر التحرك على الطرق للمواطنين، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة الماضية، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، أنها ضبطت 1355 سيارة مخالفة.

وأضافت أن رجال الشرطة ضبطوا 173 دراجة نارية، 203 مركبات “توك توك” مخالفة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” .

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية – لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

على جانب آخر، ساعد رجال الشرطة مسنة في نقلها إلى البنك لصرف معاشها.

جاء ذلك بعدما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة من إحدى المواطنات مُسنة – مقيمة بمنطقة المعصرة، بطلب مساعدتها للانتقال لأحد البنوك لإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المعاش الشهري الخاص بها.

وعلى الفور، تم تدبير وسيلة انتقال، واصطحابها إلى البنك بواسطة كرسي متحرك لعدم قدرتها على الحركة.

وبالتنسيق لإنهاء إجراءات صرف المعاش، وإعادتها لمنزلها مرة أخرى.

وقدمت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لملتمسها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الأمن يمنع فطارًا جماعيًا على كورنيش المنصورة.. ويسحب تراخيص 21 سيارة

أماني عوض 3:57 ص, الخميس, 14 مايو 20

«الأهلي صبور» تتبرع بأجهزة تنفس صناعي و75 ألف مجموعة اختبار للكشف عن الإصابة بـ«كورونا» بقيمة 4.5 مليون جنيه

صفية حمدي 4:35 م, الثلاثاء, 12 مايو 20

الداخلية: ضبط 6244 شخصًا لاختراقهم الحظر أمس

أماني عوض 4:13 م, الثلاثاء, 12 مايو 20

تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

هيثم سمير 3:40 م, الأثنين, 11 مايو 20

لتفادي أوجه القصور.. بكين بصدد تطوير نظم الوقاية من الأمراض

أحمد فراج 12:36 م, السبت, 9 مايو 20

13 ألف مخترق للحظر في 3 أيام.. نتائج حملات الداخلية لتنفيذ قرارات «الوزراء» (جراف)

أماني عوض 11:17 م, الخميس, 7 مايو 20