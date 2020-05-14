الداخلية: ضبط 6225 شخصًا جدد لاختراقهم حظر التحرك بالمحافظات

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 6225 شخصًا لاختراقهم قرار حظر التحرك على الطرق للمواطنين، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة الماضية، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، أنها ضبطت 1355 سيارة مخالفة.

وأضافت أن رجال الشرطة ضبطوا 173 دراجة نارية، 203 مركبات “توك توك” مخالفة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” .

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية – لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

على جانب آخر، ساعد رجال الشرطة مسنة في نقلها إلى البنك لصرف معاشها.

جاء ذلك بعدما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة من إحدى المواطنات مُسنة – مقيمة بمنطقة المعصرة، بطلب مساعدتها للانتقال لأحد البنوك لإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المعاش الشهري الخاص بها.

وعلى الفور، تم تدبير وسيلة انتقال، واصطحابها إلى البنك بواسطة كرسي متحرك لعدم قدرتها على الحركة.

وبالتنسيق لإنهاء إجراءات صرف المعاش، وإعادتها لمنزلها مرة أخرى.

وقدمت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لملتمسها.