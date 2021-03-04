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الداخلية: ضبط 6 عناصر إجرامية خطيرة بحوزتهم هيروين بالإسكندرية

عُثر على سيارتين خاصين بالمتهم الأخير الهارب المتواجدين بمحيط مسكنه، يستخدمهم في نقل وترويج وبيع المواد المخدرة.
أماني عوض 6:33 م, الخميس, 4 مارس 21 6:33 م, الخميس, 4 مارس 21

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن ضبط 6 عناصر إجرامية خطيرة ومشهورة في محافظة الإسكندرية، قبل ترويجهم كميات هيروين وحشيش والمشغولات الذهبية.

وأوضحت الداخلية في بيانها، أن معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، بمشاركة قطاع الأمن العام، أكدت تواجد بعض العناصر الإجرامية الخطرة، والمشهور عنهم الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.

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وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، أسفرت جهودها عن ضبط 6 عناصر إجرامية.

وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر حشيش، والهيروين ومبالغ مالية، 5 هواتف محمولة، 4 مركبات “توك توك”.

وباستهداف عاطل يوجد له معلومات جنائية، تبين عدم تواجده، وبتفتيش السيارة الخاصة به ملك شقيقه المتواجدة بجوار منزله، عُثر بداخلها على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، بعض المشغولات الذهبية.

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كما عُثر على سيارتين خاصين بالمتهم الأخير الهارب المتواجدين بمحيط مسكنه، يستخدمهم في نقل وترويج وبيع المواد المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ ضبط المتهم الهارب.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية ومتجري المواد المخدرة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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