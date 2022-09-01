الداخلية: ضبط 580 طربة حشيش في البحيرة ومطروح

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة بيع 580 طربة لمخدر الحشيش، عثر عليهم بحوزة عدة عناصر إجرامية بنطاق محافظتي البحيرة، مطروح، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم الخميس.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، وبالاشتراك مع مديريتى أمن البحيرة، مطروح، قد تابعت نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصوا في الإتجار بالمخدرات، خاصة مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، مُتخذين من دوائر مركزي شرطة أبو المطامير، إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قسم شرطة مطروح، مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع .

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط عاطل -مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية- أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وألقت القبض على عاطل -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية، أثناء استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وضبطت عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح- أثناء استقلاله سيارة، وبحوزته 230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4 ملايين و60 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.