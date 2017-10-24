الداخلية: ضبط 56 قضية عنف وابتزاز عبر الانترنت

حسين رجب أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة 56 قضية تحريض على العنف والإبتزاز المادى والنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت. وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم ضبط 54 قضية وقائع إبتزاز مادى ونصب على المواطنين بعدد من مديريا

حسين رجب

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة 56 قضية تحريض على العنف والإبتزاز المادى والنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم ضبط 54 قضية وقائع إبتزاز مادى ونصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وأشارت إلى أنه بالاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت من السيطرة على حسابين بمواقع التواصل الاجتماعي لقيام القائمين عليهما بنشر مشاركات تحريضية لإرتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين

وأوضحت أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.