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الداخلية: ضبط 5528 سائقًا بسبب الكمامات و449 مخالفة للمحال في يوم

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.
أماني عوض 1:02 م, الأثنين, 23 نوفمبر 20 1:02 م, الأثنين, 23 نوفمبر 20

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن ضبط 5528 سائقًا لعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقالت الداخلية في بيان لها، إن ذلك في إطار حرصها على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعياته.

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وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس “كورونا” والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وأوضحت الداخلية، أن جهود أجهزة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، أسفرت عن تحرير 449 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق.

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واتخذت الإجراءات القانونية قِبل 5528 سائقين نقل جماعي لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

وأكدت الداخلية على أنه جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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