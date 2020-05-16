لايف

الداخلية: ضبط 53 ألف شخص وسيارة لاختراقهم الحظر بأسبوع (جراف)

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.
أماني عوض 4:59 م, السبت, 16 مايو 20 4:59 م, السبت, 16 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن إجمالي عدد الأشخاص المقبوض عليهم، بسبب اختراقهم الحظر خلال الأسبوع الماضي، بلغ 42 ألفًا و124 مخترقًا، على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الداخلية، في نشرتها الأسبوعية الصادرة، اليوم، أن عدد السيارات المضبوطة بلغت 11 ألفًا و474 سيارة، و1063 دراجات نارية مخالفة.

وأضافت أنها ضبطت 1321 مركبة توك توك مخالفة، وكشفت 6336 قضية تموينية بمجال الغش التجاري واحتكار السلع المتعلقة بأزمة كورونا.

وضبطت 16 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وأغلقت مكاني للدروس الخصوصية، 2254 محل مخالف لمواعيد الغلق.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية – لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 5688 شخصًا لاختراقهم قرار حظر التحرك على الطرق للمواطنين، على مستوى الجمهورية، أمس الجمعة 15 مايو، 1390 سيارة، 139 دراجة نارية، 174 مركبات “توك توك” مخالفة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، عدد مخترقي الحظر ومخالفين قرارات مجلس الوزراء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الداخلية تضبط 5949 شخصًا اخترقوا حظر التحرك بالمحافظات أمس

أماني عوض 7:50 م, الجمعة, 15 مايو 20

الداخلية: ضبط 6225 شخصًا جدد لاختراقهم حظر التحرك بالمحافظات

أماني عوض 8:35 م, الخميس, 14 مايو 20

الأمن يمنع فطارًا جماعيًا على كورنيش المنصورة.. ويسحب تراخيص 21 سيارة

أماني عوض 3:57 ص, الخميس, 14 مايو 20

الداخلية: ضبط 6244 شخصًا لاختراقهم الحظر أمس

أماني عوض 4:13 م, الثلاثاء, 12 مايو 20

القبض على 24 شخصًا بسبب لعب مباراة كرة قدم بوقت الحظر بالهرم

أماني عوض 12:19 ص, الأثنين, 11 مايو 20

ضبط 4409 أشخاص و1200 سيارة لاختراقهم قرار الحظر في يوم

أماني عوض 5:56 م, الثلاثاء, 5 مايو 20