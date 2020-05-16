الداخلية: ضبط 53 ألف شخص وسيارة لاختراقهم الحظر بأسبوع (جراف)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن إجمالي عدد الأشخاص المقبوض عليهم، بسبب اختراقهم الحظر خلال الأسبوع الماضي، بلغ 42 ألفًا و124 مخترقًا، على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الداخلية، في نشرتها الأسبوعية الصادرة، اليوم، أن عدد السيارات المضبوطة بلغت 11 ألفًا و474 سيارة، و1063 دراجات نارية مخالفة.

وأضافت أنها ضبطت 1321 مركبة توك توك مخالفة، وكشفت 6336 قضية تموينية بمجال الغش التجاري واحتكار السلع المتعلقة بأزمة كورونا.

وضبطت 16 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وأغلقت مكاني للدروس الخصوصية، 2254 محل مخالف لمواعيد الغلق.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية – لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 5688 شخصًا لاختراقهم قرار حظر التحرك على الطرق للمواطنين، على مستوى الجمهورية، أمس الجمعة 15 مايو، 1390 سيارة، 139 دراجة نارية، 174 مركبات “توك توك” مخالفة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، عدد مخترقي الحظر ومخالفين قرارات مجلس الوزراء.