الداخلية: ضبط 5051 سائقًا بسبب الكمامات و436 محلًا مخالفًا لقرار الغلق أمس

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن ضبط 5051 سائقًا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقالت الداخلية في بيان لها، إن ذلك في إطار حرصها على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعياته.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس “كورونا” والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وأوضحت الداخلية، أن جهود أجهزة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، أسفرت عن تحرير 436 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق.

واتخذت الإجراءات القانونية قِبل 5051 سائق نقل جماعي لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

وأكدت الداخلية على أنه جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.