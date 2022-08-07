الداخلية: ضبط 420 طربة حشيش في الإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 420 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بمحافظة الإسكندرية، بقيمة مالية بلغت 2.9 مليون جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد تابعت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية -مقيمين بمحافظة الإسكندرية- تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة محرم بك مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن استهدافهما وضبطهما أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهما 420 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 42 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليوني و940 ألف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المخدرات.