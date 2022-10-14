الداخلية: ضبط 4 عناصر إجرامية خلال مداهمة أمنية في أسيوط ودمياط (صور)

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عنصر إجرامي، خلال مداهمة أمنية عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية في محافظة أسيوط، وضبطت 3 عناصر آخرين بمحافظة دمياط لحيازتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد تابعت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، بنطاق محافظتي أسيوط، دمياط.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، الأمن المركزي، وبالاشتراك مع مديريتي أمن أسيوط، دمياط، تم توجيه حملة أمنية مٌكبرة، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

استهداف أحد العناصر الإجرامية، سبق إتهامه في 9 قضايا آخرهم قضية “قتل”، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي سلاح، مخدرات، أثناء استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن إصابته بطلقات نارية “تم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج”.

وعُثر بحوزته على 2 كيلو جرام لمخدر الآيس “الشابو”، بندقية آلية، 2 خزينة، عدد من الطلقات، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، ميزان حساس.

وضبطت 3 عناصر إجرامية -لأحدهم معلومات جنائية- وذلك أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة جمصة بدمياط، وبحوزتهم كيلو جرام لمخدر الهيروين، بندقية خرطوش، 4 طلقات خرطوش، مبلغ مالي، 2 سلاح أبيض، 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليوني و100 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.