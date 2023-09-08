الداخلية: ضبط 4 عناصر إجرامية بعد تبادل إطلاق النار في أسيوط

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بمحافظة أسيوط، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجدهم.

واتضح أن 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهام 3 منهم في قضايا سلاح بدون ترخيص، قتل، مخدرات، ومطلوب التنفيذ على أحدهم بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، من متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبطهم.

وعثر بحوزتهم على31 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,100 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس، عدد من الأقراص المخدرة، بندقية آلية، 2 فرد محلي، عدد من الطلقات، مبلغ مالي، دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.