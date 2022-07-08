الداخلية: ضبط 38 ألف قرص لعقار الكبتاجون في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن ضبط 38 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر بحوزة أحد الأشخاص بمحافظة شمال سيناء بقصد الإتجار.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش بمديرية أمن شمال سيناء، أن عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش- يتاجر في عقار الكبتاجون المخدر، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه أثناء تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 38 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.