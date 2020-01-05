الداخلية: ضبط 31 ألف قضية تموين خلال ديسمبر

ضبطت اسطوانات غاز مدعمة قدرت قيمتها بمليون و13 ألفًا و445 جنيهًا.

كشفت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن تمكن شرطة التموين من ضبط 31 ألفًا و271 قضية تموين متنوعة، خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، ضمن جهود قطاع الأمن الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة، في تقرير صادر عنها -اليوم- أن أبرز المضبوطات 363 قضية إسطوانات غاز، بلغ عددها 7507 إسطوانة، وقدرت قيمة الغاز المدعم بها بمليون و13 ألفًا و445 جنيهًا.

وضبطت شرطة التموين، 76 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 638043 لترًا.

وكشفت 515 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 279,982 طن، 40656 عبوة، 763 قطعة سلع غذائية وتموينية متنوعة.

وعن الاستيلاء على أموال الدعم، كشفت 79 قضية، بمضبوطات بلغت 23,877 طن، 4026 عبوة، 24489 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.

من جانبها، حررت شرطة المصنفات 1060 قضية فنية، كما سجلت شرطة المرور 891581 مخالفة مرورية متنوعة.

يذكر أن شرطة التموين بوزارة الداخلية حررت 31507 قضية تموينية متنوعة، خلال نوفمبر من عام 2019.

ضبطت خلالها 350 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات 6,286 طن، 18583 إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم بمليون و207 آلاف و895 جنيهًا.

إضافة إلى 109 قضايا مواد بترولية، بمضبوطات 813493 لتر.

وكشفت 431 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات 297,626 طن، 21299 عبوة سلع غذائية وتموينية متنوعة.

و55 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات 102,024 طن، 7008 عبوة، 10988 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.