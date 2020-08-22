عقـــارات

الداخلية: ضبط 309 مخالفين لإيقاف البناء في أسبوع (جراف)

مكنت من تأمين تنفيذ 943 قرار إزالة لحالات تعد.
أماني عوض 4:22 م, السبت, 22 أغسطس 20 4:22 م, السبت, 22 أغسطس 20

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن ضبط 309 أشخاص مخالفين لقرار إيقاف أعمال البناء الصادر من وزارة التنمية المحلية لمدة 6 شهور، بإجمالي 292 مبنى، خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في ضوء جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

وأضافت الداخلية في نشرتها الأسبوعية، الصادرة -اليوم، أنها تمكنت من تأمين تنفيذ 943 قرار إزالة لحالات تعد على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، منافع الرى والصرف، مجرى نهر النيل، بنطاق 20 مديرية أمن.

وأسفرت جهود شن الحملات على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط 7 قضايا، بإجمالي 8 متهمين، بمضبوطات بلغت 221 كيلو جرام.

على جانب ضبط المخالفات المرورية، تمكن رجال المرور من 255525 مخالفة خلال الأسبوع الماضي، أبرزها: 41236 تجاوز السرعة المقررة، 26 قيادة تحت تأثير مخدر، 6220 موقف عشوائي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج حملات الداخلية على مخازن الخردة، وضبط مخالفات البناء وإزالة التعديات:

الداخلية تضبط 2943 مخالفًا لارتداء الكمامات وأعمال البناء أمس
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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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