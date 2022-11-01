الداخلية: ضبط 300 كيلو من مخدر «الهيدرو» في جنوب سيناء

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط 300 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، بقيمة مالية بلغت 7.5 مليون جنيه في محافظة جنوب سيناء.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء ، قد أكدت أن 3 أشخاص “أشقاء” -جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر- يزاولون نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم محل إقامتهم، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم، وبحوزتهم 300 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، مبلغ مالي، ميزان حساس، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 7.5 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في توجيه الضربات الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومُتجري المواد المخدرة لما تشكله تلك الجرائم من خطورة بالغة على المجتمع.