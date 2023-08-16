الداخلية: ضبط 3 عناصر إجرامية بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة في الدقهلية

كشفت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن القبض على 3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظة الدقهلية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان تواجد 3 من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة والمتهمون في واقعة إطلاق النيران على أحد الأشخاص بالدقهلية، بمكان إختبائهم بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وأثناء وصول القوات بادر أحد المتهمين سبق اتهامه في 9 قضايا، أبرزهم: سرقة بالإكراه، مخدرات، سلاح، بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات.

وأسفر عن إصابته ونقله إلى إحدى المستشفيات، وكذا ضبط الاثنين الآخرين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام، 2 دراجة نارية “بدون لوحات”، مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.