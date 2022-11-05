الداخلية: ضبط 3 أطنان مخدرات بقيمة 43 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قرابة 3 أطنان من المواد المخدرة، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 43 مليون جنيه.

وأوضحت الداخلية أنه في إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يُستجد من طرق التهريب، وذلك من خلال الإستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، رصدت نشاط عنصر إجرامي تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة، عن طريق استخدام إحدى السيارات نقل فنطاس “محددة “، بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، لترويجها على عملائه بمحافظات الجمهورية.

وبإجراء التحريات أمكن رصد وتحديد العنصر الإجرمي المشار إليه -مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، أمكن استهدافه وضبطه أثناء استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق.

وعثر بحوزته على كميات من مخدر البانجو وزنت 2000 كيلو جرام، مخدر الحشيش وزنت 500 كيلو جرام، مخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بقيمة 43 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ادراكًا بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وانفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية في التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة، بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشئ بإعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات.