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الداخلية: ضبط 22 شخصًا لعرقلتهم تنفيذ حملة إزالة للتعديات بالقليوبية

أكدت على عدم السماح بأية محاولات لعرقلة تنفيذ إزالة التعديات.
أماني عوض 8:19 م, الأحد, 12 أبريل 20 8:19 م, الأحد, 12 أبريل 20

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية – اليوم الأحد- القبض على 22 شخصًا بعد محاولة منعهم تنفيذ قرارات إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم، إن القوات الأمنية التي تضطلع بتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية، تصدت لبعض الخارجين عن القانون.

وأوضحت أنهم حاولوا منع تنفيذ قرارات الإزالة، وضبط 22 منهم، وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم واستكمال أعمال الإزالة.

وأكدت وزارة الداخلية على عدم السماح بأية محاولات لعرقلة تنفيذ إزالة التعديات، والتي تتم وفقًا للضوابط القانونية.

جدير بالذكر أن محافظ القليوبية، عبد الحميد الهجان وقيادات أمنية، نفذوا حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز الخانكة، ولكن حاول عدد من الأفراد اعتراضهم ومنع تنفيذها.

وتدخلت أجهزة الأمن وتمت السيطرة على الموقف، ونجحت في إزالة أكثر من 67 حالة على مساحة 10.440م2 معظمها من المسلحات الخرسانية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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