الداخلية: ضبط 180 طربة حشيش و50 كيلو «هيدرو» بالإسكندرية والسويس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة ضد متجري المخدرات ، وضبطت 180 طربة من مخدر الحشيش و50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، بنطاق محافظتي الإسكندرية والسويس.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، بالاشتراك مع مديريتي أمن الإسكندرية، السويس، قد رصدت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمخدرات بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:

مديرية أمن الإسكندرية

أمكن ضبط 4 أشخاص -لهم معلومات جنائية- أثناء استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزتهم 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام، مبلغ مالي، 4 هواتف محمول.

مديرية أمن السويس

ضبط شخصين -مقيمان بمحافظة جنوب سيناء- بتهمة نقل وتهريب مخدر الهيدرو من شرق القناة إلى غربها، وترويجه على عملائهما باستخدام سيارة نقل، وضبطهما أثناء استقلالهما السيارة “قيادة أحدهما”، بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفي محمول.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقيمة 2.5 مليون جنيه، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المخدرات.