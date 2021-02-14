الداخلية: ضبط 164.5 ألف عبوة سجائر مهربة في أسوان

كشفت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن نجاح أجهزتها في ضبط سيارة نقل بأسوان محملة، بكمية بلغت 164 ألفًا و500 علبة سجائر مهربة في محافظة أسوان.

وأوضحت الداخلية أن وحدة مباحث مركز شرطة إدفوا بمديرية أسوان، ضبطت 164500 علبة سجائر ماركات مختلفة مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية، بحوزة شخصين أثناء استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما مُحملة بالمضبوطات وذلك حال مرورها بأحد الأكمنة بدائرة المركز.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وأنها مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط السلع المهربة جمركيًا مجهولة المصدر لإحكام الرقابة على الأسواق.