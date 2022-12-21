الداخلية: ضبط 1610 طرب حشيش و66 ألف قرص مخدر بمطروح (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن نجاح أجهزتها في ضبط 3 عناصر إجرامية بمحافظة مطروح، وبحوزتهم 1610 طرب لمخدر الحشيش، و66 ألف قرص مخدر وأسلحة نارية وذخائر.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، الأمن المركزي، ومديرية أمن مطروح، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، قد شنت حملة أمنية مكبرة استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة الضبعة، مطروح، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

ضبط شخصين -مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة- أثناء تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما 1490 طربة لمخدر الحشيش وزنت 203 كيلو جرام، 66 ألف قرص مخدر لعقار “ترامادول”، 3 بنادق آلية و6 خزائن وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، سيارتان، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة.

وألقت القبض على شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة- أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 20 مليونًا و350 ألف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.