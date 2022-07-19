الداخلية: ضبط 16 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم مخدرات وأسلحة في القليوبية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي مكون من 16 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة في محافظة القليوبية ، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

كانت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية قد أكدت اختباء 16 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة من بينهم، 10 عناصر جنائية مطلوب ضبطهم بقضية شروع في قتل، وآخرين محكوم عليهم فى قضايا متنوعة أبرزها “سرقة بالإكراه، شروع في قتل، مخدرات”، بإحدى مزارع الدواجن بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

وأسفرت عن ضبطهم بالمزرعة المشار إليها وبحوزتهم 22 قطعة سلاح ناري، 15 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 2 فرد خرطوش، 46 خزينة – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت طن، 2,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 500 جرام لمخدر الحشيش، 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، سيارة ربع نقل، كمية كبيرة من المبالغ المالية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية، لحماية نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والسيارة للترويج على عملائهم، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة، من مُتجري وحائزي المخدرات والأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين.