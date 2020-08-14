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الداخلية: ضبط 1579 مخالفًا لارتداء الكمامة وأعمال البناء

وضبطت مدير قاعة أفراح لتنظيمه حفل زفاف بحضور 100 شخص، بالمخالفة لقرارات الحكومة.
أماني عوض 4:56 م, الجمعة, 14 أغسطس 20 4:56 م, الجمعة, 14 أغسطس 20

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 1579 شخصًا، لمخالفتهم قرارات الحكومة الصادرة عن ارتداء الكمامات وحظر البناء، على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن ضبط 1542 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

وقالت الداخلية، في بيان صادر لها، اليوم، إن أجهزتها اتخذت الإجراءات القانونية مع السائقين المخالفين مع مواصلة الحملات على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

على صعيد آخر، أوضحت الداخلية عن ضبط 37 مخالفًا لقرار حظر البناء، الصادر من وزارة التنمية المحلية بإيقاف صور أعمال البناء لمدة 6 أشهر، واتخذت معهم الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في ضوء جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، ضبطت مدير إحدى قاعات الأفراح بمدينة منوف، وذلك لإقامة حفل زفاف داخل القاعة بحضور 100 شخص، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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