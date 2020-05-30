الداخلية: ضبط 141 ألف مخترق للحظر خلال مايو (جراف)

في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 141 ألفًا و547 شخصًا اخترقوا قرارات الحظر على مستوى الجمهورية، خلال شهر مايو.

وأوضحت الداخلية، في نشرتها الشهرية، الصادرة اليوم السبت، أن أجهزة الأمن ضبطت 40 ألفًا و862 سيارة، و3494 دراجة مخالفة، 4135 توكتوك مخالف.

وأضافت أن حملات أجهزتها تمكنت من ضبط 27537 قضية تموينية متنوعة، بمجال احتكار السلع والغش التجاري، واستغلال أزمة كورونا.

وأشارت إلى أن عدد المقاهي المخالفة بلغت 77، وغلق 21 مكان نشاط تعليمي مخالف، 8184 محلًا مخالفًا لقرار الغلق.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية، في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ بمجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي.

كانت الداخلية إنها ستتخذ الأجراءات القانونية تجاه سائقي كافة مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، في حالة وجود أي راكب غير مرتدي الكمامة الطبية داخل المركبات قيادتهما.

وأضافت فى بيان سابق لها، اليوم السبت، أن ذلك بإعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.

وأكدت أن تلك الإجراءات سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم السبت، الموافق 30/5/2020 تجاه السائقين المخالفين.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، أبرز نتائج حملات الحد من إنتشار كورونا، وضبط مخترقي الحظر خلال شهر مايو، وفقًا لما أعلنته الداخلية: