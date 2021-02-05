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الداخلية: ضبط 14 ألف شخص غير ملتزمين بالكمامات خلال يوم

إحالة 116 للنيابة العامة لرفضهم التصالح الفوري.
أماني عوض 2:27 م, الجمعة, 5 فبراير 21 2:27 م, الجمعة, 5 فبراير 21

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن ضبط 14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتصالح جميعهم عدا 145 لم يسددوا الغرامة المقررة، وذلك خلال 24 ساعة.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الجمعة، إن 13 ألفًا و886 شخصًا وافقوا على سداد الغرامة المقررة.

وأضافت أنها اتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة تجاه 116 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

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يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس “كورونا”، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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وحررت أجهزة وزارة الداخلية 692 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبطت 201 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1240 أرجيلة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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