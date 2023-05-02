الداخلية: ضبط 1.5 طن من مخدر البانجو قبل ترويجهم في الإسماعيلية

قالت وزارة الداخلية إن أجهزتها نجحت في ضبط طن ونصف من مخدر البانجو قبل ترويجه في محافظة الإسماعيلية، وذلك عقب رصد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بمخدري الحشيش والبانجو، وترويجهما بكميات كبيرة على عملائهما مُتخذان من محافظة الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية، وباستهدافهما أمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وضبط بحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

واعترف أحدهما بتخزين كميات كبيرة من مخدر البانجو بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، تمهيدًا لتهريبها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس لترويجها على عملائه.

وباستهداف المنطقة أمكن ضبط كمية كبيرة لمخدر البانجو وزنت 1,500 طن، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4,850,000 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.