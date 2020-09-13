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الداخلية: ضبط موظف لتمكينه البناء على أرض زراعية بالصعيد

اشترك مع مهندس كهرباء في استغلال وظيفته.
أماني عوض 1:02 م, الأحد, 13 سبتمبر 20 1:02 م, الأحد, 13 سبتمبر 20

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قالت وزارة الداخلية، إن اليقظة الأمنية في مواجهة جرائم استغلال النفوذ والفساد الوظيفي نجحت في ضبط موظف لاستغلاله طبيعة عمله، والاشتراك مع آخر لتمكينه من البناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي.

وأوضحت الداخلية في بيان لها اليوم الأحد، أن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد تمكن عقب تقنين الإجراءات من ضبط موظف بمجلس مركز ومدينة نجع حمادي “سابقاً” –مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا- لاستغلال موقعه الوظيفي آبان فترة عمله بمجلس مدينة نجع حمادي.

وأوضحت أنه أصدر رخصة بناء لشخص آخر، يعمل مهندس كهرباء –مقيم دائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا- على قطعة أرض زراعية بالمخالفة للقانون.

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وأشارت إلى أنه أثبت بمعاينة الأرض محل الترخيص أنها داخل الحيز العمراني بخلاف الحقيقة، الأمر الذى أدى للإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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