الداخلية: ضبط مرتكبي 225 واقعة ابتزاز إلكتروني وتشهير

أسفرت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية ، عن تحديد وضبط 138 متهمًا ارتكبوا 225 واقعة تشهير وإساءة وتهديد وإبتزاز إلكتروني.

جاء ذلك تكثيفًا لجهودها بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية ومديريات الأمن، بتحديد وضبط مرتكبي جرائم تقنية المعلومات خاصة المرتبطة بالتشهير وإساءة السمعة.

وتوصلت إلى المتهمين بعد استخدام التقنيات الفنية والبرامج التكنولوجية الحديثة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، التي ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، والعمل على التصدى لمرتكبي جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين.