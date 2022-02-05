الداخلية: ضبط مخدرات بقيمة 740 مليون جنيه وكشف 259 جريمة خلال يناير

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف غموض 259 جريمة خطف، قتل، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة، بإجمالي 418 متهمًا، خلال شهر يناير الماضي، وإعادة 17 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 243 قضية أحداث، وكميات من المخدرات قدرت القيمة المالية لها بمبلغ 740 مليون جنيه.

جهود الداخلية

وأوضحت الداخلية في نشرتها الشهرية الصادرة -اليوم السبت- أن جهود ملاحقة العناصر الإجرامية أسفرت عن مصرع 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط 2266 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – كفر الشيخ – القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج – جنوب سيناء – قنا –البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح – البحيرة – أسوان –الوادى الجديد)، بإجمالي مضبوطات 1237 قطعة سلاح ناري، أبرزها: 148بندقية آلية – 183بندقية خرطوش– 43 مسدس – 862 فرد محلى – بندقية رصاص، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة.

وألمحت الوزارة إلى أنه قد سبق اتهام المذكورين في العديد من القضايا، أبرزها: “سلاح – سرقة – مخدرات – قتل”.

وعلى صعيد الأسلحة النارية، ضبطت 4092 قطعة سلاح ناري، بحوزة 3421 متهمًا، أبرزهم: 328 بندقية آلية – 584 بندقية “مششخنة وغير مششخنة” – 212 مسدس – 2968 فرد محلي، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 438 خزينة، و6122 قطعة سلاح أبيض.

وضبطت 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم بندقية آلية، 10 مسدسات، 10 فرد محلي، 35 مسدس صوت، 2 رشاش صوت،

3 بندقية ضغط هواء، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، أجزاء وأدوات التصنيع.

وضبط 43 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 131 متهمًا، ارتكبوا 292 حادثًا، و557 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم 10 بنادق آلية، 10 بنادق “غير مششخنة”، 4 مسدسات، 153 فرد محلي، 375 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت وزارة الداخلية 2188477 حكمًا قضائيًا متنوعًا، تنوعت بين: 8428 حكم جناية من بينها 7 أحكام بالإعدام، 498 حكم بالسجن المؤبد، 670176 جزئي، 115770 مستأنف، 1092983 غرامة، 301120 مخالفة.

تجارة المخدرات

وبمجال مكافحة المخدرات، ضبطت 6183 قضية خلالها 6916 متهمًا، وبحوزتهم كميات من مخدر البانجو وزنت 10877,935 كيلو جرام، الحشيش 850,185 كيلو جرام، أمفيتامين 610 كيلو جرام، الهيروين 156,733 كيلو جرام، بذور القنب 100,33 كيلو جرام، الأستروكس 74,72 كيلو جرام.

وعثرت على كميات من مخدر الآيس “الشابو” وزنت 23,278 كيلو جرام، الفودو 9,145 كيلو جرام، الأفيون 3,422 كيلو جرام، القات 994 جرام، 742,425 ألف قرص لعقار الكبتاجون، 7,650 كيلو جرام، 295,543 ألف قرص، 1605 أمبول لعقار الترامادول المخدر.

وأقراص وأمبولات مؤثرة بلغت 181,783 ألف قرص، 1477 أمبول، 14,480كيلو جرام، 280 قرص سابوتكس، 200 طابع مخدر، 5 قضايا غسل أموال، بلغوا 553 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المخدرات، واتخذت الإجراءات القانونية حيال 20 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان.

البؤر الإجرامية

وواصلت الأجهزة الأمنية استهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة في محافظات الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وكذا منطقة “السحر والجمال” بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 240 متهمًا، وبحوزتهم 140 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 184قطعة سلاح أبيض.

وضبط 141 قضية مواد مخدرة، مع تنفيذ 20843 حكمًا قضائيًا، ضبط خلاله 1589 قضية متنوعة، و5 تشكيلات عصابية، ضمت 20 متهمًا، ارتكبوا 9 حوادث، وفحص 9030 عنصرًا إجراميًا.