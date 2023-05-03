الداخلية: ضبط مخدرات بقيمة 25 مليون جنيه قبل ترويجها بجنوب سيناء

كشفت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن ضبط مواد مخدرة بقيمة 25 مليون جنيه، بحوزة 3 عناصر إجرامية في محافظة جنوب سيناء، عقب رصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، بمشاركة قطاع الأمن العام، نشاط عدد من العناصر الإجرامية، شكلوا عصابة تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة مستخدمين سيارات “ربع نقل”، لنقل المواد المخدرة بالطريق الساحلي بدائرة قسم شرطة أبو رديس.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن ضبط اثنين من عناصر التشكيل أثناء استقلالهما سيارتين “ربع نقل”، محملتين بكمية من مخدر الحشيش وزنت 350 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 كيلو جرام، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

وضبط آخر أثناء تواجده بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم والسيارتين لسهولة التنقل.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 25 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك ادراكًا بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وانفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة، بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء من الوقوع في براثن المخدرات.