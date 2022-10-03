الداخلية: ضبط عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة في محافظة قنا، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد عنصر إجرامي خطير، مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته بالمثل حتى إحكام السيطرة وضبطه.

وبتفتيش مسكنه عُثر على 4 بنادق آلية، طبنجة، 31 خزينة متنوعة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 110 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 500 جرام لمخدر الأفيون، وكذا سيارة ربع نقل.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.