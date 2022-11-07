الداخلية: ضبط عنصرين إجراميين عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في محافظة سوهاج ، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان اختباء 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (مطلوب ضبط وإحضار أحدهما في 2 جناية “سلاح، سرقة بالإكراه” بإجمالي مدة حبس 13 سنة) بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، مرتكبا واقعة إطلاق عيار نارى على (عامل) مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية، فرد خرطوش، عدد من الطلقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.