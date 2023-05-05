الداخلية: ضبط عنصرين إجراميين بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

كشفت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن القبض على اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظة القليوبية ، وإصابة أحدهما.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت أن اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مطلوب التنفيذ عليهما في قضيتي مخدرات محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد، وسبق اتهامهما في 18 قضية أبرزها مخدرات، سلاح، سرقة، مقاومة سلطات -مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية- يتاجران في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما لدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما بعيار ناري (تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج)، وعثر بحوزتهما على بندقية آلية، فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار، 3 إسطوانات من مسحوق الهيروين وزنوا 750 جرام، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك استكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.