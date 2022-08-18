الداخلية: ضبط عناصر إجرامية تصنع الأستروكس في شقة بالقاهرة (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن القبض على عنصرين إجراميين بتهمة تصنيع مخدر الأستروكس، واتخاذهما إحدى الشقق السكنية في محافظة القاهرة وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، تمكنت من ضبط عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته كمية من مخدر البودر تستخدم في تصنيع مادة الإستروكس المخدر، مبلغ مالي، ميزان حساس.

وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر، والإتجار بها، بالاشتراك مع عاطل “له معلومات جنائية” -مقيم بذات الدائرة.

وأمكن ضبط الأخير وبحوزته كمية من الإستروكس المخدر، كمية من مخدر الآيس، فرد خرطوش، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمناقشتهما أقرا باستئجار الأول إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر.

وباستهداف الشقة المشار إليها، عُثر بداخلها على كميات من المواد المستخدمة في تصنيع مادة الإستروكس المخدر، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار، عدد من الأدوات المستخدمة في التصنيع والتعبئة.

وأقرا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المخدرات وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على محاولة تصنيعها.