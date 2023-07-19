الداخلية: ضبط عصابة تنقل وتروج المخدرات في 3 محافظات (صور)

كشفت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن ضبط تشكيل عصابي من القائمين على الاتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظات الإسماعيلية، شمال سيناء، الإسكندرية، بعدما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط تشكيل عصابي ينقل ويروج المواد المخدرة، خاصةً مخدر الحشيش من منطقة سيناء لعملائه بمختلف المحافظات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عنصر إجرامي أثناء استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

وبمديرية أمن شمال سيناء، ضبط عنصر إجرامي أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وفي مديرية أمن الإسكندرية، ضبط عنصرين إجراميين -لهما معلومات جنائية-أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليوني و740 ألف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.