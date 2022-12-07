الداخلية: ضبط عصابة تتاجر في المخدرات وبحوزتهم كميات بـ28 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عناصر تشكيل عصابي في محافظة الجيزة ، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، بقيمة مالية بلغت 28 مليون جنيه.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، قد أكدت أن شخصين -أحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل والمحكوم فيها عليه بالسجن المؤبد- وسيدة يتاجران في المخدرات وتوريدها لعدد من التجار، وأنهم دائمي التنقل في عدة شقق سكنية بأماكن مختلفة، لاتخاذها كأوكار لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبط اثنين منهم أثناء استقلالهما سيارة بدون لوحات بدائرة القسم.

وعثر بحوزتهما على كميات من المواد المخدرة ومبالغ مالية، وأرشدا عن شقق سكنية يتخذاها كأوكار لتخزين المخدرات بأماكن مختلفة في مدينة السادس من أكتوبر.

وباستهدافهم أمكن ضبط المتهمة الأخيرة داخل إحدى تلك الأوكار، وضبط مواد مخدرة ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية وسيارات بإجمالي مضبوطات تحتوي على كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 18,500 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام، 148 أمبول كيتامين مخدر، مسدس، خزينة طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية”، 8 هواتف محمول، 4 سيارات، مشغولات ذهبية.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 28 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.