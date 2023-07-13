الداخلية: ضبط عصابة إتجار في المخدرات بعد تبادل النيران مع الشرطة بالدقهلية

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بمحافظة الدقهلية، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وإلقاء أحد أفرادها بنفسه في نهر النيل.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قد أكدت أن تشكيل عصابي شديد الخطورة يتاجر في المواد المخدرة مستخدمين قوارب صيد بالنيل، بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أثناء مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات بالمثل، وقفز في النيل محاولًا الهرب، ولقى مصرعه وانتشل جثمانه.

وضبطت 4 عناصر إجرامية، وبحوزة أحدهم بندقية آلية، خزينتين، عدد من طلقات لذات العيار.

وضبط قارب صيد بتفتيشه عُثر بداخله على كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات، كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام، 2 بندقية آلية، 6 خزينة، عدد من الطلقات لذات العيار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورصد وتتبع نشاط العناصر الإجرامية الخطرة.