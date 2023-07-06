الداخلية: ضبط طن حشيش و50 كيلو أفيون بقيمة 150 مليون جنيه (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن توجيه أجهزتها ضربة حاسمة في القبض على تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص نشاطه في تهريب المواد المخدرة والاتجار بها، وضبط طن من مخدر الحشيش و50 كيلو جرام من مخدر الأفيون، بحوزة عنصرين إجراميين ضمن التشكيل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي شديد الخطورة 17 عنصرًا، وبحوزتهم طن حشيش، 2 كيلو جرام أفيون، سلاح ناري، عدد من الطلقات، 7 سيارات.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه، وقدرت القيمة المالية لإجمالي المواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 145 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.