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الداخلية: ضبط طرد بريد من بودرة الفودو والأستروكس بقيمة 20 مليون جنيه

وضبطت القائم على جلبها.
أماني عوض 1:27 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20 1:27 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها لضبط تجار المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتهم في جلب كمية كبيرة من المادة الفعالة لمخدري الفودو والأستروكس، وقدرت قيمتها المالية قرابة 20 مليون جنيه، حسبما كشفت الوزارة في بيان لها.

جلب كميات من بودر الحشيش الصناعى

وجاء في تفاصيل بيان الداخلية، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أكدت أن شخص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، متورط في جلب كمية كبيرة من بودر الحشيش الصناعي “المادة الفعالة لمخدرى الفودو والأستروكس” بواسطة أحد الطرود البريدية عبر ميناء القاهرة الجوي.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني- الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، والسلطات الجمركية، أمكن ضبط الطرد البريدي قادمًا من إحدى الدول الأجنبية عبر إحدى شركات الشحن السريع.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من بودر الحشيش الصناعي، المادة الفعالة لمخدري الفودو والأستروكس وزنت 20 كيلو جرام.

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ضبط المتورط في التهريب

وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، أمكن ضبط المتهم المذكور أثناء تواجده بمحيط سكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وضبط بحوزته كمية لبودر الحشيش الصناعي المادة الفعالة لمخدرى الفودو والأستروكس وزنت 25 جرام، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 20 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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