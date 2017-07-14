الداخلية: ضبط شخص تعدى على 6 سائحات بسلاح أبيض في الغردقة

المال- خاصقال مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان اليوم، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، لتعديه على عدد من السائحين، باستخدام سلاح أبيض "سكين تم ضبطه" أثناء وجودهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم.وأضاف البيان أن ذلك أسفر عن إ



المال- خاص

قال مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان اليوم، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، لتعديه على عدد من السائحين، باستخدام سلاح أبيض “سكين تم ضبطه” أثناء وجودهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم.

وأضاف البيان أن ذلك أسفر عن إصابة 6 سائحات من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أنه تم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج.

وأوضح أن التحريات المبدئية أشارت إلى أن المتهم كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة، مشيرا إلى أنه جارٍ استجوابه للوقوف على دوافعه وأبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية.