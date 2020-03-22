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الداخلية: ضبط سيدة نشرت فيديو كاذب عن انتشار كورونا عبر «فيس بوك»

ضمن جهود رصد الشائعات الهادفة لإحداث حالة من البلبلة وترويع المواطنين.
أماني عوض 7:46 م, الأحد, 22 مارس 20 7:46 م, الأحد, 22 مارس 20

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أعلنت وزارة الداخلية – اليوم الأحد – عن إلقاء القبض على إحدى السيدات بمحافظة دمياط، بعد نشرها وترويجها لفيديو غير حقيقي عبر صفحتها على “فيس بوك”، عن انتشار فيروس كورونا في مصر. 

وقالت الداخلية، في بيان لها، إن ذلك جاء في إطار جهود أجهزتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما رصد الشائعات الهادفة لإحداث حالة من البلبلة وترويع المواطنين حول انتشار فيروس “كورونا” بالبلاد.

وأضافت أنه في إطار سرعة العمل على التصدي الحاسم، لتحديد وضبط القائمين عليها لكشف زيف ادعاءاتهم.

وأوضحت أنه ضبطت إحدى السيدات – مقيمة بدمياط- لنشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن – على غير الحقيقة- الترويج لانتشار فيروس “كورونا”.

واتخذت الإجراءات القانونية حيالها، للعرض على النيابة العامة لمباشرة.

فى سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بالتجمع الخامس بالقاهرة، لحيازتهما كميات من الكحول والقطن الطبي. 

واتضح أن لهما معلومات جنائية، وأحدهما صاحب شركة مستحضرات تجميل، يقيمان بمحافظة كفر الشيخ.

وضبط الشخصان أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما 20 جركن كحول سعة الواحد 4 لتر، و10 كيلو قطن بدعوى الاستخدام في مجال تصنيع العطور، واتخذت الإجراءات القانونية قِبلهما.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 17 من مروجي الشائعات عن إصابات كورونا خلال أسبوع.

ووصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمصر، إلى 194 و10 وفيات. 

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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