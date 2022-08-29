الداخلية: ضبط بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات وبحوزتهم 500 طربة حشيش بالإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عناصر بؤرة إجرامية للاتجار في المواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية، وعثر بحوزتهم على 500 طربة لمخدر الحشيش، بقيمة مالية تقدر بمبلغ 3,5 مليون جنيه تقريبًا.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصدت نشاط 3 عناصر إجرامية تخصصوا في نقل وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني، الأمن العام، الأمن المركزي) ومديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، أمكن استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلوا جرام، مبالغ مالية، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 3.5 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال التصدى الحاسم لجرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي.