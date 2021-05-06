الداخلية: ضبط أخطر عصابات تجارة المخدرات بكميات من «الآيس» بقيمة 9 ملايين جنيه

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن ضبط أحد أخطر التشكيلات العصابية للإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية كبيرة لمخدر الآيس في محافظة سوهاج، قدرت قيمتها بمبلغ 9 ملايين جنيه.

وأوضحت الداخلية، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن سوهاج، قد رصدت نشاط 3 عناصر إجرامية كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بمخدر الأيس بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم بنطاق محافظة سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبطهم، أثناء استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة سوهاج، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس “شابو”، كمية من مخدر الأفيون، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، ميزان حساس، سلاح أبيض.

وبتطوير مناقشتهم أمكن تحديد مصدر حصولهم على المواد المخدرة، وهو أحد العناصر الخطرة والنشطة فى مجال الإتجار بمخدر الآيس بمحافظات الوجه القبلي عاطل –مقيم بمحافظة أسيوط، وله محل إقامه آخر بمحافظة الجيزة.

وباستهداف العنصر المذكور أثناء استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أخميم، ولدى إقتراب القوات حاول المتهم الإصطدام بأحد أفراد القوة للهرب بالسيارة وبادر بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات فبادلته بالمثل.

وأسفر عن ذلك إصابته بطلقات نارية، ونقله للمستشفى لتلقي العلاج بالحراسة اللازمة.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الآيس، فرد خرطوش وعدد من الطلقات، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بقيمة 9 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.