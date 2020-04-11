الداخلية: سنتصدى بحسم لعرقلة دفن المتوفين بكورونا.. وضبطنا 23 شخصًا بالدقهلية

أعلنت وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على 23 شخصًا بقرية شبرا البهو فريك بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، بعد منعهم لدفن طبيبة متوفية جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها – اليوم الأحد- على تصديها بكل حزم وحسم لأية محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بفيروس كورونا، والتي تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصحة.

وقال بيان الداخلية، إنه بتاريخ اليوم حاول بعض الخارجين عن القانون، بمنطقة المدافن الكائنة بقرية “شبرا البهو” بمحافظة الدقهلية بمنع إجراءات دفن إحدى السيدات التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

وأضافت أن ذلك جاء إستجابة منهم للشائعات ودعوات التحريض التي تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض.

وتابعت أنه تم التعامل مع تلك العناصر، وضبط 23 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجاري العرض على النيابة العامة.

وتعود الواقعة لوفاة طبيبة تبلغ من العمر 64 عامًا، بعد عودتها من إيطاليا ودخولها الحجر الصحي بالإسماعيلية، وذهاب أهلها لدفنها فرفض أهالي قرية شبرا البهوفريك بمركز أجا دفنها، وطلبوا بنقلها إلى قرية العامل.

وتجمع عدد من أهالي القرية أمام سيارة الإسعاف التى تنقل الجثمان إلى المقابر ورفضوا دفن الطبيبة، وحاولت أجهزة الأمن التفاوض معهم وإقناعهم وأجهزة الصحة لكنهم رفضوا.