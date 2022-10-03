الداخلية: زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة 6 أكتوبر والمولد النبوي

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن التصريح بزيارتين استثنائيتين لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9/10/2022، حتى يوم الأربعاء الموافق 9/11/2022، على ألا تحتسب الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر، وكذا المولد النبوي الشريف لعام 1444 هجريًا، وحرصًا من وزارة الداخلية، على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.