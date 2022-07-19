الداخلية: زيارة وفد «القومي لحقوق الإنسان» لمركز إصلاح وتأهيل القناطر نساء (صور)

استقبل مركز إصلاح وتأهيل القناطر نساء بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووفد من أعضاء المجلس.

يأتي ذلك في إطار مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل، لوفود المجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني.

وتفقد الزائرين عددًا من المنشآت شملت المستشفى والعيادات الطبية المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، وإطلعوا على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزيلات.

كما تفقدوا معارض الأثاث الخشبى والمشغولات اليدوية والملابس الجاهزة ومصنع الملابس، بالإضافة إلى عدد من مرافق المركز من بينها (أماكن الشعائر الدينية، مبنى الحضانة، منطقة ألعاب الأطفال، الفصول التعليمية، غرفة هوايات الموسيقى، الأنشطة الرياضية)، وكذا المرور على أماكن الإعاشة والإطلاع على كافة الإمكانيات المتوفرة للنزيلات التي توفر الاحتياجات اليومية.

وأشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيدًا لإعادة إندماجهم في المجتمع عقب إنتهاء فترة العقوبة.