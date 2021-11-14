الداخلية: زيارة لطلبة المدارس في نقاط الإطفاء بمطروح وحملة للتبرع بالدم بسوهاج (صور)

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء، لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني لكافة فئات وأطياف المجتمع.

قالت وزارة الداخلية إن مديرية أمن مطروح زيارة لطلاب إحدى المدارس الإبتدائية لإحدى نقاط الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بالمديرية، حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم إلى جانب التوعية بمخاطر الحريق والوقاية منها.

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء، لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني لكافة فئات وأطياف المجتمع.

من جانبهم، توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن، وفقًا لبيان الداخلية.

على صعيد آخر، نظمت مديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية، داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها، على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين، وفقًا لبيان الوزارة.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.